Milano, sgominata banda del "tocomocho": 28 arresti in 4 province

I carabinieri della Compagnia di Rho (Milano) hanno eseguito, nelle province di Milano, Roma, Firenze e Mantova, un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano nei confronti di 28 persone (22 cittadini peruviani, tre italiani, un colombiano, un cubano e un egiziano) accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati, borseggi, rapine, furti in abitazione e ricettazione. "Alcuni membri della banda del "tocomocho", soprattutto donne, utilizzavano l'ipnosi per convincere le vittime a farsi consegnare il denaro".