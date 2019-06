Milano, sequestro per un milione di euro al capo ultras del Milan Luca Lucci

Un complesso immobiliare appena costruito, un'auto di lusso, conti correnti e altri beni per un ammontare di un milione di euro sono stati sequestrati a Luca Lucci, capo ultrà del Milan. Il 38enne era già stato condannato in via definitiva per lesioni personali e arrestato nel maggio 2018 per traffico di droga. Si tratta della prima applicazione in Lombardia di una misura di prevenzione patrimoniale per un esponente delle tifoserie organizzate.