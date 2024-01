Giorno della Memoria, scontro tra organizzatori pro Palestina e governo: scendiamo in piazza nonostante i divieti | A Milano sfregiato un murale sulla Shoah | A Roma fermato Chef Rubio

Sabato manifestazioni pro Palestina

"Scendiamo in piazza contro i divieti perché abbiamo memoria". Lo hanno annunciato su Instagram i Giovani Palestinesi, che confermano gli appuntamenti di sabato a Milano, Roma, Napoli e Cagliari nonostante le indicazioni del ministro dell'Interno Piantedosi di non autorizzare manifestazioni per il Giorno della Memoria, per evitare una escalation della tensione. "La repressione - hanno ribadito - non ci fermerà. Rispetto a quello che sta pagando il nostro popolo per la propria libertà questo piccolo atto di disobbedienza civile è un rischio trascurabile, anche considerando che, fino a prova contraria, manifestare è ancora un diritto in Italia. Il ministro Piantedosi vieta i cortei del 27 gennaio perché la commemorazione della Shoah è sancita dalla legge dello Stato. La legge dello Stato sancisce anche che l'Italia dovrebbe ripudiare la guerra e che dovrebbero essere vietate le commemorazioni fasciste come quelle per Acca Larentia, perché lì sì, c'erano gli antisemiti veri; eppure non ci sembra che il governo si sia mosso con la stessa solerzia per far rispettare queste leggi fondamentali".