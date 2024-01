Milano, scritta antisemita vicino alla sinagoga: indignazione bipartisan

Comunità ebraica Milano: demonizzazione di Israele anche da parte dei media

Il presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi condanna "in maniera ferma queste scritte antisemite e antisioniste" comparse a pochi metri dalla sinagoga della città. "Ma sono stufo di condanne e prese di distanza. Voglio essere chiaro: la matrice di questa scritta è la stessa di tanti atti antisemiti che abbiamo vissuto in questi mesi - ha ricordato -, una demonizzazione di Israele spinta a tal punto da fare odiare gli ebrei. Gli operatori dell'informazione non sono esenti da colpe". "Faccio appello a tutti a smetterla di usare parole malate come per esempio 'genocidio' facendo riferimento alla guerra in atto tra Hamas e Israele. Sono parole che eccitano gli animi e sono lontane dalla realtà - ha proseguito -. Dico basta a quei giornalisti che demonizzano Israele tutta la settimana, e poi ci offrono la solidarietà quando subiamo atti di antisemitismo. Se non lo avete ancora capito, il problema non è l'antisemitismo che c'è nella società. Il problema siete sempre di più voi".