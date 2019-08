Milano, sconosciuto ferisce gravemente una donna con un vetro: bloccato dai passanti e arrestato

La 64enne non sarebbe in pericolo di vita, anche se ha riportato varie ferite, che i medici hanno suturato, al braccio sinistro, alla clavicola, al collo e alla testa per ripetuti fendenti. La prognosi, che sulle prime era riservata, potrebbe quindi essere sciolta a breve.



L'aggressore, che risulta essere in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno, è stato fermato da alcuni passanti che in quel momento si trovavano in largo la Foppa. I presenti, dopo il gesto, hanno chiamato i soccorsi e hanno trattenuto l'uomo, impedendogli la fuga, fino a quando pochi minuti dopo è arrivata una volante e lo ha bloccato. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire il movente del folle gesto.



In mattinata l'uomo era stato in ospedale - L'aggressore era stato controllato domenica sera a Lampugnano dopo aver litigato con un connazionale. Poiché aveva un permesso di soggiorno scaduto era stato accompagnato all'ufficio immigrazione, dove però era stata verificata la regolarità della sua posizione ed era stato scoperto che aveva già un appuntamento per il rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro. Trascorsa la notte in questura, questa mattina ha dato segni di disagio, tanto che era stato chiamato il 118 che lo ha portato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli intorno alle 11. Ora si sta cercando di capire se abbia ricevuto una terapia o se, trattandosi di uno straniero che aveva titolo per rimanere in Italia, quindi non vigilato, si sia allontanato dal pronto soccorso prima ancora di essere visitato. Il luogo dell'aggressione, largo La Foppa, è raggiungibile facilmente a piedi dall'ospedale.