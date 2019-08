Milano, sconosciuto ferisce gravemente donna con un vetro: bloccato dai passanti e arrestato

Una donna è stata gravemente ferita in strada da uno sconosciuto a Milano , tra Brera e Moscova. La dinamica dell'episodio non è ancora chiara: non si sa se sia avvenuta dopo un diverbio o senza motivo. L'uomo, un 31enne del Bangladesh, regolare e incensurato, che ha aggredito la passante con un coccio di bottiglia, è stato arrestato, mentre la vittima, una 64enne, è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Niguarda.

La 64enne non sarebbe in pericolo di vita, anche se ha riportato varie ferite, che i medici hanno suturato, al braccio sinistro, alla clavicola, al collo e alla testa per ripetuti fendenti. La prognosi, che sulle prime era riservata, potrebbe quindi essere sciolta a breve.



L'aggressore, che risulta essere in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno, è stato fermato da alcuni passanti che in quel momento si trovavano in largo la Foppa. I presenti, dopo il gesto, hanno chiamato i soccorsi e hanno trattenuto l'uomo, impedendogli la fuga, fino a quando pochi minuti dopo è arrivata una volante e lo ha bloccato.