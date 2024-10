Milano, scomparso da tre giorni un medico specializzando del San Raffaele

Da giovedì 3 ottobre non si hanno più notizie di un 39enne, Davide Piccinali, medico specializzando all'ultimo anno di cardiochirurgia all'ospedale San Raffaele di Milano. A denunciare la scomparsa dell'uomo, di Brescia ma residente a Milano, sono stati la madre e il fratello. Come riporta Il Giorno, i primi a lanciare l'allarme sono stati i colleghi medici che venerdì mattina non l'hanno visto presentarsi al lavoro. Alcuni di questi ultimi si sono recati con la polizia di Stato nell'appartamento che Piccinali ha preso in affitto in via Clitumno, vicino a via Padova. Con le chiavi fornite dal proprietario dell'abitazione sono entrati trovando le stanze in ordine e le luci accese, ma del 39enne nessuna traccia.