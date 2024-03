Milano, ritrovato Edoardo Galli: era scomparso dal 21 marzo

Il sedicenne era già stato ripreso nei giorni scorsi dalle telecamere di sorveglianza della Stazione Centrale. Aveva preso un treno per Milano il giorno stesso della scomparsa e, una volta sceso dal convoglio, era stato filmato mentre mangiava un gelato camminando davanti ai negozi con accanto una persona.

Intorno alle 7:45 del 29 marzo, quindi, Edoardo Galli è stato fermato dagli agenti in stazione mentre stava facendo il biglietto per rientrare a casa. Lo ha riconosciuto una coppia di viaggiatori, che ha immediatamente avvisato il personale dipendente di Fs Security, che a sua volta ha richiesto l'intervento della polizia ferroviaria.

Ricerche durate otto giorni

Prima del ritrovamento, gli inquirenti avevano scavato tra le amicizie, i contatti social e le conoscenze di Edoardo Galli a ogni livello. Se inizialmente le ricerche si erano concentrate soprattutto in montagna in Alta Valsassina, dove si temeva si fosse avventurato il ragazzo visto che da casa manca un sacco a pelo, successivamente le indagini si sono concentrate a Milano, ripartendo proprio dalla Stazione Centrale. Il 21 marzo Edoardo invece di recarsi al liceo, sempre frequentato con profitto, si era diretto in treno verso Milano. In stazione Edoardo era stato visto camminare tranquillamente.