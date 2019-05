Milano, rissa fuori da una discoteca: 5 feriti

Cinque ragazzi sono rimasti feriti, uno in maniera più seria ma non grave, in una rissa scoppiata nella notte tra sabato e domenica mattina in via Valtellina, nei pressi della discoteca Alcatraz, a Milano. I ragazzi, tra i 19 e i 23 anni, sono tutti italiani. Il più grave, un 22enne, è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda con 4 ferite da arma da taglio alla schiena.