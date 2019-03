Milano, rapine ed estorsioni: arrestati 9 membri di una baby gang | Gip: "Molta ferocia per 5 euro"

"Ferocia per 5 euro o per un cappellino" - Nell'ordinanza del gip dei minorenni di Milano si legge che "le modalità con le quali sono stati compiuti i reati denotano una particolare ferocia del gruppo, che ha agito come un vero e proprio branco". Una ferocia e una violenza messe in atto, sempre secondo il gip, anche solo per impossessarsi, come accaduto, di un cappellino o di 5 euro.



"Organizzazione ed esperienza criminale" - Le indagini sono state avviate a ottobre 2018 e hanno consentito di accertare le responsabilità a carico dei minori in 11 differenti episodi commessi da luglio a novembre, sempre del 2018, sia a Milano sia ad Abbiategrasso. Dalle indagini, condotte con la raccolta di dettagliate denunce e testimonianze, è emerso come la modalità delle aggressioni da parte del "branco" fosse frutto di una precisa pianificazione, organizzazione e consolidata esperienza criminale.



Il branco colpiva per "generare paura e sgomento" - Sempre l'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip spiega che la baby gang colpiva con lo scopo di "ingenerare nelle vittime, in molti casi coetanei spesso conosciuti, paura, smarrimento e sgomento".