Milano, ragazzo di 22 anni accoltellato al culmine di una rissa fuori da una discoteca

Sabato notte di sangue a Milano. Un ragazzo di 22 anni è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo essere stato accoltellato nei pressi di una nota discoteca di via Valtellina. Tutto è accaduto intorno alle 4.40 e, secondo quanto risulta dalle prime ricostruzioni, sarebbe stato ferito al culmine di una rissa in cui sono rimasti feriti altri quattro ragazzi, tutti di età compresa tra i 19 e i 23 anni.