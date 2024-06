Milano, adesca 12 ragazzine per sexting e pedopornografia: arrestato 23enne

Il 23enne, incensurato e regolarmente in Italia, non ha mai cercato di incontrare o avere contatti fisici con le ragazze e non risulta che abbia mai diffuso materiale a sfondo sessuale. Nel suo cellulare sono state trovate immagini relative alle giovani che aveva frequentato, senza contatti con vere reti di pedopornografia. Le 12 vittime abitano in varie province d'Italia. La prima denuncia è stata presentata dai genitori di una 13enne a Reggio Calabria.