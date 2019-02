Milano, panico in centro: a fuoco un appartamento in via Volta | Video

Incendio in pieno centro a Milano, in una palazzina di Via Volta. Un appartamento dell'ultimo piano è andato in fiamme, seminando panico tra i passanti. Sul posto accorsi Vigili del fuoco che hanno evacuato la strada, sempre molto affollata per la presenza di bar e ristoranti. I vetri delle finestre sono esplosi, ma per fortuna non ci sono vittime.