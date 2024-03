Neonato abbandonato in un androne a Milano, trovata la madre: è una 17enne, partorì in un supermarket

Ai militari, la 19enne ha detto di aver pulito per non lasciare tracce evidenti e di aver portato il neonato davanti all'ingresso di una palazzina nella speranza che venisse accolto da persone di cui si fidavano. Tuttavia il bimbo è stato raccolto da una famiglia diversa dal previsto e così, dopo 4 giorni, l'amica della giovane madre è andata a rivendicare il neonato e lo ha portato via.

Il neonato abbandonato e il foglio A4 con scritta in arabo

Quello stesso giorno hanno abbandonato nuovamente il piccolo in via degli Apuli davanti all'appartamento di un uomo egiziano e della sua famiglia. E' stato lui a dare l'allarme quando, aprendo la porta, ha visto il piccolo e il foglio bianco A4 con una scritta stampata in arabo in cui si diceva che la madre era morta e che chi lo lasciava non poteva più occuparsi di lui.