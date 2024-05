Università Cattolica, morto il rettore Franco Anelli: per i carabinieri è suicidio

E' morto giovedì sera Franco Anelli, rettore dell'Università Cattolica.

Ne dà notizia in una nota l'ateneo, spiegando che le circostanze della morte del 61enne avvocato e giurista "sono in corso di accertamento". "Con profonda costernazione la Comunità dell'Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l'intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari", afferma la nota. Secondo quanto è stato riscostruito dai carabinieri, intervenuti su posto con il medico legale, dopo gli operatori del 118, Anelli si è suicidato, buttandosi dal sesto piano del palazzo del centro di Milano in cui viveva. Gli investigatori e il medico legale hanno escluso l'intervento di terze persone.