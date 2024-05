Milano, molesta minorenne e anziana al cimitero: arrestato 58enne

Un 58enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una anziana e anche di una minorenne.

Le molestie sono avvenute in uno dei due casi in un cimitero di Milano. L'uomo ha molestato una donna invalida di 76 anni al cimitero e, in seguito alla denuncia della vittima, i carabinieri della stazione di Pieve Emanuele, in provincia di Milano, hanno scoperto che lo aveva fatto anche con una diciassettenne nel posto in cui lavorava come operatore sociosanitario. Per questo un 58enne italiano è stato posto ai domiciliari su richiesta dei pm del V dipartimento della Procura di Milano (dipartimento fasce deboli), per violenza sessuale per i due episodi.