Milano, metro frena bruscamente: un ferito in codice rosso

Una persona è stata trasportata in ospedale in codice rosso dopo che un convoglio della metropolitana 2 di Milano ha frenato bruscamente fra le fermate di Caiazzo e Loreto. Nell'incidente ci sarebbero anche alcuni contusi che sono stati medicati sul posto. Secondo quanto riferito dall'azienda dei trasporti meneghina, la circolazione è ripresa dopo essere stata interrotta in entrambe le direzioni per consentire a medici e paramedici di intervenire.

Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, un'automedica, pattuglie della polizia locale e dei carabinieri. Il ferito più grave è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda. Altri quattro passeggeri hanno invece riportato lievi contusioni: due di loro sono finiti in ospedale in codice verde, mentre gli altri due hanno rifiutato le cure.



L'incidente ha costretto l'Atm a sospendere la circolazione della metropolitana lungo la linea due in direzione Abbiategrasso-Assago. La situazione è tornata gradualmente alla normalità dopo aver provocato diversi disagi ai passeggeri che affollavano la linea in un orario considerato di punta.