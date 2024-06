Una manager torinese di 32 anni che nel marzo del 2023 aveva denunciato uno stupro di gruppo in un locale sui Navigli a Milano "è stata licenziata" dall'azienda con sede legale in Olanda per la quale lavorava ad Assago, al confine con il capoluogo, che dopo averle espresso solidarietà in un primo tempo, l'11 marzo, "le ha consegnato la lettera di licenziamento 'per giustificato motivo'" e "le ha offerto 5 mila euro di buonuscita". È quanto riporta in un articolo La Stampa. "In un'ottica di maggior efficienza - si legge in un passaggio della lettera riportato dal quotidiano - abbiamo deciso di riorganizzare le nostre attività, sopprimendo la posizione di 'Service Merchandiser' da lei attualmente ricoperta e ridistribuendo le sue attuali mansioni tra altri dipendenti attualmente impiegati presso di noi". La lavoratrice ha impugnato il licenziamento.