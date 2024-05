Milano, pioggia intensa: il Lambro a livelli alti, per il Seveso attivata la vasca di laminazione

Il fiume Lambro ha livelli molto alti e sono state registrate fuoriuscite nel quartiere di Pontelambro, alle porte della città. Sotto attenzione anche il livello del Seveso per il quale è stata attivata la vasca di laminazione per evitare l'esondazione nella zona nord di Milano. Disagi per il traffico: deviate anche alcune linee dei trasporti pubblici nel capoluogo lombardo. Sono stati molti gli interventi dei vigili del fuoco in città e provincia per il maltempo, soprattutto per la caduta di alberi e tetti pericolanti.

"I livelli del fiume Seveso - ha spiegato l'assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli - sono aumentati con le piogge di stanotte". "Ancora una volta quest'opera fondamentale è entrata in funzione e protegge la nostra città, sono molto alti anche i livelli del Lambro che sono a 2 metri e 50. Martedì sera abbiamo evacuato le comunità (ve ne sono alcune di solidarietà) in modo tale da non aver problemi", ha proseguito. L'assessore Granelli ha consigliato "massima prudenza in quanto il maltempo proseguirà".

A causa del maltempo delle ultime ore, i Vvf di Milano hanno eseguito circa 80 interventi, 20 interventi in coda. Tutta l'area di Milano è coinvolta, senza differenze. Il fiume Lambro in continua esondazione anche se controllata e monitorata permanentemente.

Allagato il cavalcavia Pompeo Leoni, nella zona sud della città. Intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza due persone a bordo di un'auto.

Sempre a Milano, in via Rainer Maria Rilke, i vigili del fuoco, con i sommozzatori. hanno tratto in salvo una disabile che sta per essere portata in ambulanza in ospedale. Nessuna lesione, ma la donna sarè sottoposta all'attenzione medica.