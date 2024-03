Milano, lite per una ragazza: due giovani accoltellati in strada

Due egiziani di 21 e 25 anni sono stati accoltellati per strada a Milano, in una zona in periferia.

I due sarebbero stati aggrediti da alcuni connazionali al culmine di una lite per una ragazza: la rissa sarebbe nata per questioni di gelosia. Entrambi sono stati ricoverati all'ospedale San Paolo: il più giovane ha una ferita al ginocchio sinistro, l'altro è in codice rosso, con lesioni a un fianco e alla schiena, ma non è in pericolo di vita. Sul caso indaga la polizia.