Milano, lezione di arabo in una scuola elementare per aiutare una bimba egiziana a integrarsi: è polemica

In una scuola elementare di Cernusco sul Naviglio, comune nel Milanese a guida Pd, si è tenuto un mini corso di arabo per favorire l'inserimento di una bimba egiziana. La lezione, organizzata all'istituto Don Milani, ha subito scatenato le polemiche. "Qui non si tratta di autonomia scolastica o di inclusione, si tratta di fondi pubblici destinati all'insegnamento della lingua italiana usati al contrario?", tuona la consigliera leghista Paola Malcangi.