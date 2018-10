Milano: investe due moto e scappa, dopo 12 ore risulta ancora positivo ad alcoltest

Rintracciato a distanza di dodici ore dall'investimento di due motociclisti, è risultato positivo all'alcoltest. Era ubriaco l'automobilista che intorno alle 5 in piazzale Loreto a Milano ha investito le due moto ed è fuggito senza prestare soccorso. La caccia al pirata della strada è durata alcune ore: il giovane, un italiano di 24 anni, è stato denunciato. La polizia locale è risalita a lui grazie alla targa persa sul luogo dell'incidente. Il ragazzo aveva la patente sospesa e almeno due precedenti per guida sotto effetto di alcol e stupefacenti, oltre a numerosi precedenti penali.

Le vittime I feriti hanno riportato 20 giorni di prognosi. Un motociclista è stato portato in codice giallo all'ospedale Niguarda, mentre il secondo, meno grave, in codice verde alla clinica Città Studi.

Il pirata rintracciato e denunciatoE' stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso e sanzionato per guida con patente sospesa e svolta vietata.



Proseguono le indagini della Polizia locale per identificare un altro pirata della strada che sempre a Milano, nella notte tra venerdì e sabato, ha causato un incidente in via Melchiorre Gioia con due feriti.