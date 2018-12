Milano, insegnante aggredito da parenti di un alunno: lasciato solo dalla scuola

Minacciato di morte prima, aggredito con pugni e calci dopo. E' accaduto a un insegnante di matematica di 46 anni, Leonardo Lo Ioco , nella scuola elementare "Sorelle Agazzi" nel quartiere Comasina, a Milano . L'uomo al Corriere della Sera denuncia di essere stato lasciato solo dalla scuola. La madre 25enne di un suo alunno e lo zio di 28 anni (il padre del piccolo è detenuto) lo minacciavano da tempo. "Avevo chiesto al preside di non essere lasciato solo in quella situazione", afferma Lo Ioco.

E invece dopo le insistenze dei parenti del bimbo a incontrarlo, il 46enne, insegnante precario, è stato lasciato completamente solo ad affrontare i due. E' stato lui stesso a chiamare il 118 e la polizia dopo l'aggressione.



"Mi hanno detto che avevo malmenato il bimbo. Ma non è vero. Poi mi hanno minacciato di morte e picchiato", racconta. E insiste: "Avevo timore di incontrare i genitori tant'è che avevo chiesto al preside di non lasciarmi solo".



"Si tratta di un bambino assolutamente non problematico con il quale non c'erano mai stati problemi", aggiunge Lo Ioco. Gli investigatori sono ancora al lavoro per ricostruire la vicenda e per rintracciare e interrogare la madre e lo zio del piccolo, che si sono resi irreperibili dopo l'aggressione.