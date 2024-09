Milano, incendio in un palazzo di 21 piani: evacuati residenti

A Milano è divampato un incendio all'ottavo piano di un palazzo di 21 piani alla periferia della città. All'interno del palazzo vivono un centinaio di persone che per sicurezza sono state evacuate. Dalle prime informazioni le fiamme hanno causato l'intossicazione di una donna, che abitava nell'appartamento nel quale è divampato l'incendio e di una bambina. Entrambe sono state portate in ospedale ma non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto polizia e vigili del fuoco al lavoro per domare l'incendio verificare l'agibilità del palazzo.