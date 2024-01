Milano, incendio in una palazzina: 11 feriti lievi

A Milano, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Varesina 211 per domare un incendio scoppiato al piano terra di una palazzina di due piani.

Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un locale adibito, sembra, a dormitorio abusivo. Undici occupanti feriti lievemente sono dovuti ricorrere alle cure del personale sanitario del 118. A scopo precauzionale i soccorritori hanno evacuato i due piani superiori per un totale di 16 persone. I vigili del fuoco hanno circoscritto le fiamme e messo in sicurezza il locale. Sul posto è intervenuta anche la polizia di stato.