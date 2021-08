A fuoco un palazzo a Milano, paura nella periferia sud della città Twitter 1 di 10 Twitter 2 di 10 3 di 10 Twitter 4 di 10 Twitter 5 di 10 Tgcom24 6 di 10 Tgcom24 7 di 10 8 di 10 9 di 10 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

A Milano, un grosso incendio ha distrutto un palazzo di 15 piani nella periferia sud della città. Il rogo ha devastato un edificio in via Antonini, dove sono arrivate molte squadre dei Vigili del fuoco che stanno cercando di spegnere le fiamme. Nel palazzo abitano circa settanta famiglie, ma ancora non si sa quante persone fossero in casa quando è scoppiato l'incendio.