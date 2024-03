Milano, abusò di 5 donne inseguendole col monopattino: in carcere per nuove violenze

A Milano, un 23enne è finto in carcere per violenza sessuale perché avrebbe molestato due studentesse di meno di 12 anni su un bus.

Si tratta dello stesso giovane che era stato condannato in due processi (un uno a 6 anni e 10 mesi e nell'altro a 3 anni e 2 mesi) per abusi sessuali compiuti nel 2022 su cinque donne con lo stesso schema: le seguiva con un monopattino nelle zone centrali della città, come Porta Romana, prima di aggredirle e fuggire. Il 23enne era stato messo ai domiciliari il 29 agosto 2022, ma ha violato la misura cautelare.