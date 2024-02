La Corte d'Appello di Milano: "Illegittime le trascrizioni dei figli di coppie di donne"

Il caso delle trascrizioni dei riconoscimenti dei figli delle coppie omogenitoriali era tornato davanti ai giudici di Milano, per le udienze in appello, il 23 gennaio, dopo il ricorso della Procura milanese contro i decreti del Tribunale che hanno di fatto ritenuto valide le trascrizioni relative ai bimbi di tre coppie di donne, nati con procreazione assistita effettuata all'estero.

Cosa aveva stabilito il Tribunale di Milano

L'ottava sezione civile del Tribunale aveva stabilito, per quanto riguardava una coppia di uomini, che la maternità surrogata è vietata nell'ordinamento e che per questo motivo la trascrizione in Italia dell'atto di nascita estero, che riporta anche il nome del genitore "intenzionale" oltre quello "biologico", andava annullata. Mentre aveva deciso che i riconoscimenti all'anagrafe dei figli delle coppie di donne, nati con procreazione assistita, restano validi, non possono essere cancellati dai giudici, ma semmai tramite una procedura riservata a pochi soggetti legittimati, tra cui non i pm.