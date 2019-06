Milano, il caldo spinge il consumo di energia: blackout in diversi quartieri

Una serie di blackout ha colpito diverse zone di Milano . La situazione, causata probabilmente dal caldo eccezionale che si è abbattuto sull'Italia negli ultimi giorni e che sta spingendo i consumi di energia elettrica, si è complicata tra giovedì e venerdì. Criticità nella zona dell'Ortica e di Città Studi, in via Washington e in Buonarotti, nel Quartiere degli Olmi, a Rubattino e a Quarto Cagnino.

In alcuni casi i blackout sono durati anche più di 12 ore. Inevitabile lo sfogo dei cittadini sui social, nei gruppi della città, dove in molti denunciano le difficoltà a mettersi in contatto con i gestori delle reti elettriche. Dai call center gli operatori parlano di una situazione complessa, con guasti a catena che non sarebbero riparabili a breve. "Al momento non siamo in grado di dare una tempistica di ritorno alla normalità", viene spiegato ai cittadini.