Milano, i vigili del fuoco su un tetto per un soccorso: scambiati per ladri e minacciati con una scacciacani

Sono stati chiamati a intervenire in un appartamento: al 115 era arrivata la telefonata di alcuni vicini di casa che non vedevano un pensionato da tre giorni. Ma mentre si calavano dal tetto per raggiungere il settimo piano venivano minacciati con una scacciacani da un altro condomino che li scambiava per ladri. Sembra una scena da film quella che si sono trovati a gestire i vigili del fuoco di Milano in via Cosenz, nel quartiere Bovisa, periferia Nord-Ovest, quando un residente, forse spaventato, dal balcone ha mostrato loro l'arma. Poliziotti accorsi sul posto lo hanno poi identificato e denunciato. Nulla da fare per l'anziano, trovato morto in casa.