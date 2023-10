Giovane ucciso in strada a Milano, gip: "Aggressore ha agito senza motivo"

Yuri Urizio, il 23enne ucciso a Milano in zona Darsena il 13 settembre, è stato aggredito senza nessun motivo dal 28enne tunisino Bilel Cubaa.

Il gip milanese Angela Minerva, nella nuova ordinanza di custodia cautelare per omicidio volontario scrive che il 28enne ha manifestato "una particolare aggressività, priva di ragioni specifiche e facilmente innescabile da un pretesto o un gesto giudicato scorretto o comunque non condiviso". Bilel ha dichiarato di essersi scagliato su Yuri dopo averlo visto infastidire una donna ucraina solita chiedere l'elemosina in zona. Una versione che però non ha trovato riscontro né nei filmati delle telecamere di sorveglianza né nel racconto della stessa donna, sentita da inquirenti e investigatori.