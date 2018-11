Milano, folle sfida con gli amici finisce in tragedia: 16enne travolto da un treno

Un 16enne di San Giorgio su Legnano (Milano) è morto dopo essere stato investito da un treno regionale a Parabiago . Il giovane sarebbe stato vicino ai binari in compagnia di alcuni coetanei poco prima di venire travolto. Secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni, il ragazzino si sarebbe sdraiato più volte sui binari, forse per una terribile scommessa o per un'assurda sfida con gli amici che hanno assistito alla tragedia dalla banchina.

La vittima, l'italo-marocchino Abdul El Sahid, non si sarebbe accorta del treno in arrivo o forse avrebbe aspettato l'ultimo secondo per alzarsi. Il folle gioco si è però rivelato fatale. Un convoglio di Trenitalia in arrivo dalla stazione Centrale di Milano e diretto a Domodossola non è riuscito a frenare e ha travolto il giovane sul terzo binario della stazione di Parabiago. Pochi minuti dopo la tragedia, sul posto è arrivata anche la mamma del ragazzo con alcuni parenti. Quando ha scoperto che la vittima era suo figlio, la donna ha avuto un malore.