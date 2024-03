Ritrovato a Milano Edoardo Galli, l'avvistamento di "Quarto Grado": "Ho provato a chiamarlo, ma..."

Edoardo Galli, scomparso lo scorso 21 marzo, è stato ritrovato presso la Stazione Centrale di Milano, mentre stava facendo il biglietto per rientrare a casa, a Colico, dopo essersi spinto fino al confine con Montenegro. Ad avvistarlo nella mattina del 29 marzo anche Rosa Teruzzi, caporedattrice di "Quarto Grado": "Erano le 7:30 del mattino e stavo venendo in redazione quando con la metropolitana sono uscita in centrale per andare in libreria. Ero al telefono per lavoro, quando alzando gli occhi ho visto un ragazzo e ho avuto subito l'impressione che assomigliasse a Edoardo".

"L'ho visto di spalle e mi sono venute subito in mente le immagini che mandavamo in onda di Edoardo: biondino, con gli occhiali e con lo stesso pantalone beige. Ho avuto solo qualche dubbio sullo zaino che non mi sembrava lo stesso delle foto - ha proseguito Rosa Teruzzi - così ho provato a chiamarlo ma non si è voltato e mentre si allontanava ho scattato una foto con il telefonino e l'ho inviata al collega Matteo Macuglia che aveva i contatti con gli inquirenti".

Pochi minuti dopo, intorno alle 7:45 Edoardo Galli è stato fermato dagli agenti in stazione mentre stava facendo il biglietto per rientrare a casa. Lo ha riconosciuto una coppia di viaggiatori, che ha immediatamente avvisato il personale dipendente di Fs Security, che a sua volta ha richiesto l'intervento della polizia ferroviaria.