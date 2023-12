Milano, 73enne trovata morta in casa con profonde ferite alla testa | Interrogato il figlio, si indaga per omicidio

La storia della famiglia e delle macchine per caffè Rancilio

La famiglia Rancilio è uno dei più celebri gruppi al mondo che producono macchine per caffè. Il capostitpite Roberto Rancilio, nato a Parabiago (Milano) il 23 aprile 1896, fondò le "Officine Meccaniche Roberto Rancilio" nel marzo del 1926. La sua prima macchina per caffè, costruita in acciaio, rame e bronzo, la chiamò "La Regina". Durante la Seconda Guerra Mondiale, l'azienda crebbe e iniziò a vendere i propri macchinari a livello nazionale. Negli anni del Boom economico, Rancilio riuscì nell'impresa anche di esportare i propri prodotti all'estero. Nel 1965 Rancilio presentò la macchina da bar Z8, disegnata da Marco Zanuso. Questo modello sostituì il pescaggio dell'acqua tramite leva con una pompa, che spingeva invece l'acqua dalla rete idrica negli scambiatori della caldaia fino al gruppo di erogazione. Nel 1974 venne prodotta l'evoluzione della Z8, la Z9. Nel 1981 nacque la linea di macchine per caffè da casa, con la celebre Rancilio Silvia come prodotto principale. Nel 1999, Rancilio iniziò il processo di consolidamento distributivo internazionale, fondando la filiale Rancilio Group North America con sede a Woodridge. Successivamente, furono aperte filiali anche in Spagna, Portogallo e Germania. La famiglia Rancilio ha mantenuto il business per tre generazioni, dal 1927 al 2013, prima di cedere l'azienda ad Ali Group3. Il marchio Rancilio rimane tuttoggi un nome celebre e apprezzato nel mercato internazionale delle macchine per caffè.