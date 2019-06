Milano, "Divertitevi e lasciate lo smartphone nel ghiaccio": i compiti delle vacanze in una scuola media

"Riposatevi e divertitevi; coltivate amicizie; viaggiate; leggete, guardate film e ascoltate musica; tenete un diario e scrivete e-mail; pulite una spiaggia, un prato, un bosco a partire dalla vostra cameretta; lasciate il cellulare nel ghiaccio". Si snocciolano in sette semplici punti i compiti per le vacanze che il preside dell'Istituto comprensivo statale di Settimo Milanese (Milano) Andrea Bortolotti ha consegnato ai suoi allievi. "Questi compiti - si legge nella circolare a sua firma, pubblicata anche sul sito della scuola e diventata virale, - non saranno valutati. Saranno loro a valutare voi".