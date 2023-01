Milano dedica una giornata alla raccolta degli indumenti per i senza dimora

L'invito è aperto a tutti i cittadini e le cittadine fino alle 17,30 in dieci punti sul territorio allestiti appositamente per la consegna di vestiti, in buono stato e puliti, da donare a chi non ha una casa e vive per strada o nelle strutture di accoglienza.

Gli indumenti donati verranno poi distribuiti tra le strutture di accoglienza e le diverse associazioni che li utilizzeranno per i loro utenti nei centri diurni, in strada, nelle mense, nelle docce e nei guardaroba dedicati.





Ecco gli indirizzi dei punti raccolta che verranno allestiti domenica 15 gennaio: 1) presso la Fondazione Progetto Arca in piazzale Baracca angolo via Enrico Toti; 2) presso la Fondazione Arcadia in piazza della Repubblica; 3) presso la Fondazione Progetto Arca in via Sammartini 106; 4) presso la Fondazione Fratelli S. Francesco in piazza Baiamonti; presso l'Opera Cardinal Ferrari e Ronda Carità in piazzale Cantore angolo viale Papiniano; 6) presso la Fondazione Isacchi Samaja in via Nino Bixio 30; 7) presso Remar Italia in piazza XXIV Maggio; 8) presso la Fondazione CUMSE in piazza Argentina angolo via Mercadante; 9) presso la sede City Angels in via Pollini 4; 10) presso la Misericordia Milano Sant'Ambrogio e Casa della Carità in piazza Amendola.