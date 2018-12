Milano, contromano in autostrada su un furgone rubato: si schianta contro un altro mezzo e viene arrestato

La ricostruzione Era a bordo di un furgone bianco quando i carabinieri gli hanno intimato di fermarsi per un controllo. L’uomo, che aveva rubato il mezzo, ha tentato la fuga entrando in autostrada dopo aver abbattutto la barriera. Ha imboccato la corsia sud contromano. Zigzagando tra le auto , con la pattuglia dei carabinieri alle spalle nel tentativo di bloccarlo, è arrivato al casello di Melegnano, ne ha divelto la barriera e ha proseguito verso Milano.

Nel frattempo la polizia aveva cominciato a bloccare gli automobilisti in entrata nella direzione opposta, ma non è bastato: la corsa del 29enne si è interrotta dopo 15 chilometri, in seguito a uno scontro frontale con un altro furgone. I tre operai a bordo sono rimasti feriti, il fuggitivo è stato portato all’ospedale San Raffaele in gravi condizioni. E’ in stato di arresto per tentato omicidio, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.