Milano, ciclista investito e ucciso nella notte da un'auto

Un ciclista 37enne è stato investito e ucciso nella notte da un'auto a Milano.

La conducente della vettura, una 25enne, si è subito fermata a prestare i primi soccorsi ma per l'uomo, che pedalava su una bici elettrica, non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto alle 2.35 in viale Umbria all'altezza di via Pistrucci: secondo gli accertamenti il semaforo in quel momento era funzionante, e quindi uno dei due mezzi sarebbe passato con il rosso. In attesa del risultato delle indagini, la 25enne è stata denunciata per omicidio stradale.