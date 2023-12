Milano-Chiasso, un tunnel sposta il capolinea a Como | Trenord: "Non sono i treni troppo alti, ma la galleria troppo bassa"

I nuovi convogli Caravaggio a due piani non sono autorizzati a passare dal tunnel di Monte Olimpino per questioni di altezza. Creando molti disagi ai passeggeri

Trenord giustifica così la decisione, che sarà operativa entro due anni, di spostare il capolinea della tratta Milano-Chiasso a Como San Giovanni. I nuovi convogli Caravaggio a due piani , che hanno sostituito i loro predecessori guasti e obsoleti, non sono infatti autorizzati a passare dal tunnel di Monte Olimpino per questioni di altezza. Una situazione che, sempre più spesso negli ultimi mesi, ha costretto i passeggeri a scendere a Como e sperare nella coincidenza con i Tilo ticinesi.

Non sono i treni nuovi a essere troppo alti, ma è la galleria verso la Svizzera che è troppo bassa e non adeguata all'alta velocità.

Tgcom24

La replica di Trenord Inevitabili le polemiche, alle quali Trenord ha replicato prontamente, come riportato da La Provincia di Como. "Nessuna beffa o sorpresa per il nuovo Caravaggio 'troppo grande' per passare nella galleria che collega Como a Chiasso", si legge in una nota. "Il modernissimo treno, acquistato da Regione Lombardia per il servizio regionale, è stato concepito innanzitutto per le linee suburbane che collegano le province lombarde all'area metropolitana. La Como-Milano-Rho è una di queste e richiede convogli ad alta capienza. Va da sé quindi che non è il treno, ma è la galleria di Chiasso a essere inadeguata alle esigenze della mobilità ferroviaria lombarda".

La decisione di spostare il capolinea a Como La decisione di spostare il capolinea a Como è stata presa di conseguenza. Sempre nel comunicato ufficiale si legge che "la galleria in questione non consente il transito dei treni ad alta capacità" e che "non risulta l'esistenza di piani di adeguamento della stessa galleria da parte dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria". Il piano del servizio ferroviario regionale prevede infatti "da anni che la linea verso Chiasso si attesti a Como con i nuovi treni a due piani".