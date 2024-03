Milano, centri sociali tentano di bloccare corteo Lega: tafferugli

Tensione domenica sera in via Padova a Milano, una delle strade più critiche della città riguardo la criminalità, a un corteo della Lega per chiedere più sicurezza.

I militanti di alcuni centri sociali, in particolare quello storico nella vicina via dei Transiti, hanno cercato di bloccare l'iniziativa. La polizia ha impedito ogni contatto e ha fatto due cariche di alleggerimento. Due agenti sarebbero rimasti contusi. "Vergogna - ha commentato il vicepremier Matteo Salvini -. Calci, pugni e violenze inaccettabili contro donne e uomini in divisa a cui rinnoviamo stima, solidarietà e gratitudine".