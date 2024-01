Milano, cavo d'acciaio in strada: per il 24enne arrestato cade accusa di strage

Tgcom24

Baiocco e i due complici, attorno alle 2 di notte del 4 gennaio hanno teso un cavo d'acciaio, ad altezza uomo, ancorandolo al corrimano della pensilina dell'autobus 91 e a un palo della segnaletica verticale in viale Toscana. Una condotta per la quale, secondo il gip, è "difficile individuare un termine diverso dall'aggettivo assurda".

Ciononostante, spiega il magistrato nell'ordinanza, questo comportamento non integra il reato di strage che "consiste nel fatto di chi, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, intesa come il bene della sicurezza della vita e della integrità fisica, riferito non già ad una o più persone determinate ma alla collettività nel suo insieme".

In questo caso invece, si legge nel provvedimento, "non è dato evincere che quella condotta (assurda: si ribadisce che appare obiettivamente difficile darne una diversa qualificazione - e di questo l'indagato appare aver preso consapevolezza solo una volta ristretto, per come da lui stesso ammesso in interrogatorio) sia stata accompagnata dal fine di uccidere nel senso richiesto" dalla giurisprudenza. E lo stesso vale per l'accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti.

Invece, secondo il gip, "allo stato degli atti, non appare dubitabile che il pericolosissimo congegno abbia oggettivamente avuto finalità di ostacolare la libera circolazione" stradale. Il magistrato parla quindi di "modalità e circostanze dei fatti particolarmente allarmanti, alla luce" proprio "della scellerata condotta posta in essere" dal 24enne e dai complici, uno dei quali è stato identificato e l'altro è in via di identificazione grazie ai profili social forniti ai carabinieri dal giovane subito dopo l'arresto.

Per il gip, Baiocco è un ragazzo con un'importante fragilit, tanto che nel provvedimento, oltre alla custodia cautelare, ha disposto anche che la direzione del carcere trasmetta con urgenza "dettagliata e approfondita relazione sanitaria che descriva le condizioni di salute psico-fisica" del giovane "con riserva di ulteriormente provvedere nel suo interesse".