Milano, cavo d'acciaio in strada: identificato il terzo giovane

Il ragazzo si trova in ospedale dove era stato ricoverato in condizioni critiche. Per il momento nei suoi confronti non sono stati presi provvedimenti.

I carabinieri di Milano avrebbero rintracciato il terzo complice di Alex Baiocco, 24 anni, e Michele Di Rosa, 18 anni, che la notte fra il 3 e il 4 gennaio li ha aiutati a tirare un cavo d'acciaio in viale Toscana. Si tratterebbe del minore di 17 anni fuggito dopo i fatti e ricercato da quattro giorni.

L'ultimo componente della banda del cavo, stando a quanto risulta da alcuni media locali, è ricoverato da venerdì pomeriggio nel reparto di psichiatria dell'ospedale Niguarda di Milano. Il minorenne ha confessato al padre e alla madre quanto aveva fatto assieme agli altri due. E sono stati i genitori a chiamare i carabinieri della Compagnia Monforte per la denuncia. I militari si sono poi recati al Niguarda per raccogliere appunto le loro dichiarazioni.

Da parte degli inquirenti, guidati dal pm Enrico Pavone, sono in corso gli ultimi accertamenti per associare l'identità del 17enne ai profili social che lo avrebbero incastrato. In caso di conferma gli atti verranno inviati alla Procura per i minorenni di Milano. Di Rosa, invece, che sabato sera si è costituito a Monza ed è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, dovrebbe comparire nelle prossime ore davanti al Gip di Monza per l'interrogatorio di convalida. Entrambi sono accusati di blocco stradale dopo l'iniziale contestazione di strage per Baiocco respinta dal gip di Milano, Domenico Santoro.