Milano, Carlotta Ferlito molestata in strada: "Mi hanno anche sputato addosso"

Carlotta Ferlito, ex ginnasta azzurra oggi 29enne, ha raccontato su TikTok quanto le è accaduto. Prima le molestie sempre più insistenti, poi l'inseguimento in scooter e infine anche gli sputi: "Sono shockata. Mi hanno vista tutti, nessuno mi ha dato nemmeno uno sguardo di conforto. Questa è la cosa più triste”.

Una normale passeggiata in strada, a Milano, si è trasformata in un incubo.

Tgcom24

La denuncia - “Stavo camminando - racconta in un video su TikTok - sono vestita normalissima, e mi fermano questi due soggetti col motorino e chiedono l’Instagram (l’account, ndr)”. Carlotta dice che non voleva rispondere male per non provocare una reazione, e risponde “domani mattina te lo do”, ridendo. A quel punto, racconta, “loro si fanno insistenti, uno stava scendendo dal motorino, allora io dico di no. Il semaforo diventa verde, lui riparte e… mi ha sputato”. “Sono shockata. Non contenti, hanno fatto il giro e uno mi ha sputato di nuovo. Non ho parole… avranno avuto 15 anni, o 17, non erano italiani perché non parlavano benissimo italiano. Milano… bella Milano”.

La delusione - Poi in un secondo video, l'ex ginnasta ha aggiunto che in quel momento molte persone erano presenti e nessuno l’ha avvicinata per assicurarsi che stesse bene. “Mi hanno vista tutti, nessuno mi ha dato nemmeno uno sguardo di conforto. Questa è la cosa più triste”.