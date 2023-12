Milano, a Capodanno divieto bevande in vetro, lattine e superalcolici

A Milano sarà in vigore dalle ore 18 di domenica 31 dicembre fino alle ore 6 di lunedì 1 gennaio 2024 il divieto di vendere, distribuire o somministrare, anche gratuitamente, bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine anche per asporto e bevande superalcoliche a Milano.

L'ordinanza pubblicata sul sito del Comune di Milano si rivolge agli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio ambulante o con posto fisso e street food, presenti in determinate aree della città.