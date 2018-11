Milano, caccia all'eroe della metro

L'ha afferrata per le braccia senza la minima esitazione mentre stava per buttarsi dalla banchina della metro, ha compiuto un atto eroico salvando una donna dalla morte. Ma nessuno, per ora, ha potuto ringraziarlo. Perché l'uomo che, lo scorso 26 agosto, ha sollevato quella donna dai binari della metro Sesto Marelli, alle porte di Milano, è scomparso. Ma il suo nobile gesto no: è stato immortalato dalle telecamere a circuito chiuso dell'Atm e adesso, proprio partendo da quelle immagini, gli agenti del commissariato di Sesto San Giovanni vogliono cercare l'eroe sconosciuto, per ringraziarlo ufficialmente.