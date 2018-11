Milano, brusca frenata di un treno della metropolitana: 14 passeggeri leggermente feriti

Roberto Amici, responsabile sindacale Atm, ha spiegato a Tgcom24 che si è trattato della concomitanza di due eventi: è stata tolta la tensione per evitare il tentativo di suicidio della donna e, subito dopo, alla ripartenza, quello che sembra un guasto tecnico ha fatto frenare bruscamente un convoglio. Il sistema automatico del convoglio alla stazione di Bonola, nel ripartire dopo il calo di tensione, avrebbe rilevato un'anomalia elettrica e avrebbe fatto scattare la frenata d'emergenza. Atm ha quindi sottolineato in una nota che "la frenata è avvenuta a seguito di un intervento di disalimentazione dell'intera linea metropolitana che si è ritenuto indispensabile poiché una persona era entrata abusivamente in galleria alle 7:47 con presunte intenzioni suicide". L'alimentazione è stata ripristinata solo 10 minuti dopo, "quando la persona è stata individuata e fermata dalla security Atm a Loreto".

Alla ripresa del servizio, prosegue la nota, "un treno in ripartenza dalla stazione di Bonola M1 ha effettuato una frenata improvvisa attivata dal sistema di sicurezza dei convogli, pochi secondi dopo la rialimentazione della linea": l'Atm sta ora cercando di "accertare le cause correlate all'innesco della frenatura".



La donna che si è introdotta nella galleria è una donna 32enne di origini francesi. Secondo quanto si è appreso, si è introdotta in un tunnel della linea 1, alla fermata di Loreto, come si vede in un filmato delle telecamere di sicurezza. Una decina di minuti dopo, nel mezzanino di interscambio della stazione, è stata bloccata dagli uomini della vigilanza Atm mentre si allontanava verso le uscite della linea 2, in direzione di largo Argentina. La security vedendola in stato confusionale ha chiamato il 118 e un'ambulanza l'ha portata in codice verde al Policlinico.