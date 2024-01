Milano, borseggiatrice della metropolitana occupa abusivamente

"Fuori dal coro" torna sul fenomeno delle borseggiatrici della metro. Il programma di Rete 4 ha scoperto che una delle donne che nei mesi scorsi era stata colta in flagrante a rubare tra i passeggeri ha occupato abusivamente la casa di un uomo. La compagna si è rivolta a "Fuori dal coro" per denunciare l'accaduto: "Quella casa lui se l'è guadagnata con il sudore della fronte - ha spiegato la donna alla trasmissione di Mario Giordano -, lei se ne è approfittata perché lui ha dovuto lasciare quella casa perché la madre si era ammalata e lui si era trasferito da lei".

Tutto è cominciato a settembre, quando la borseggiatrice contattata i proprietari che avevano messo online un annuncio su una piattaforma di affitti brevi. "Mi contattata - prosegue nel racconto la donna -, mi prenota la casa per una notte e poi mi dice che ha bisogno di rimanere per più tempo: un mese. Mi ha chiesto uno sconto perché diceva che non avrebbe potuto pagarmi, le faccio uno sconto ma da quel momento non siamo riusciti più a rientrare in casa".

La casa era stata inizialmente affittata dalla figlia della donna che l'ha occupata fino al 30 dicembre 2023, giorno in cui è stata arrestata. Da quel giorno nell'appartamento è subentrata la madre. L'inviata di "Fuori dal coro" ha provato a fare alcune domande alla donna e al compagno che ha provato investire la giornalista. La donna dopo qualche giorno ha concesso alla giornalista di entrare in casa. Alla domanda sul perché non vada via nonostante la denuncia di occupazione abusiva, la donna spiega che essendo intestata alla figlia non possono denunciarla e che quindi non lasceranno l'abitazione.