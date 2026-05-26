Belen portata in ospedale dopo l'allarme dei vicini: "Gridava aiuto"

A Milano, in un palazzo in zona Brera, alcuni condomini avrebbero sentito Belen Rodriguez urlare ripetutamente e dire: "Aiuto, Aiutatemi". Uno di loro ha chiamato il 112. È quindi intervenuta la polizia. Successivamente, sono arrivati anche i vigili del fuoco e un'ambulanza. A riportare la notizia sono Il Giorno e l'edizione milanese de la Repubblica. In particolare, secondo quest'ultima, la showgirl avrebbe deciso di aprire - nel mentre i pompieri sarebbero stati intenti a forzare la porta - dopo più di tre ore e dopo una trattativa (i mezzi delle autorità hanno infatti bloccato la circolazione nella strada per un po'). Belen sarebbe stata in evidente stato di agitazione tanto da essere trasportata in ospedale in codice giallo per accertamenti. Il fatto sarebbe accaduto poco dopo le 7 di lunedì mattina.
Due presunti incidenti
Negli ultimi giorni, Belen sarebbe stata protagonista anche di altri episodi. Stando sempre ai quotidiani citati, due testimoni hanno detto alla polizia locale di aver visto la showgirl alla guida di un Suv che sabato sera sarebbe stato coinvolto in due incidenti a distanza di poco tempo. Il primo intorno alle 19:30, nei pressi dell'Arco della Pace, dove il veicolo "avrebbe centrato lo specchietto di un'altra auto parcheggiata", riporta la Repubblica. A pochi chilometri di distanza, in zona Brera, l'auto avrebbe poi colpito una moto e altre vetture in sosta. In entrambi i casi, il guidatore non si sarebbe fermato a lasciare i propri dati. Gli agenti della polizia locale stanno effettuando accertamenti.