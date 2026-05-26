Belen portata in ospedale dopo l'allarme dei vicini: "Gridava aiuto"

A Milano, in un palazzo in zona Brera, alcuni condomini avrebbero sentito Belen Rodriguez urlare ripetutamente e dire: "Aiuto, Aiutatemi". Uno di loro ha chiamato il 112. È quindi intervenuta la polizia. Successivamente, sono arrivati anche i vigili del fuoco e un'ambulanza. A riportare la notizia sono Il Giorno e l'edizione milanese de la Repubblica. In particolare, secondo quest'ultima, la showgirl avrebbe deciso di aprire - nel mentre i pompieri sarebbero stati intenti a forzare la porta - dopo più di tre ore e dopo una trattativa (i mezzi delle autorità hanno infatti bloccato la circolazione nella strada per un po'). Belen sarebbe stata in evidente stato di agitazione tanto da essere trasportata in ospedale in codice giallo per accertamenti. Il fatto sarebbe accaduto poco dopo le 7 di lunedì mattina.