Milano, bastonate alla sorella mentre dorme: bloccato con il taser e arrestato per tentato omicidio

Anni di violenze e vessazioni

Secondo la ricostruzione del quotidiano Il Giorno, l'uomo, Salvatore A., svolgeva lavori saltuari e non contribuiva al mantenimento della famiglia, in casa nascondeva coltelli e aveva il vizio dell'alcol. Ogni sera riempiva di botte e minacce di morte la sorella. Ai poliziotti che l'hanno salvata, la donna ha raccontato anni di maltrattamenti che l'avrebbero portata, in più di un'occasione, a un "perdurante stato di sofferenza e agitazione tanto da obbligarla ad assumere farmaci antidepressivi e a rivolgersi al Cps per continui consulti psichiatrici". Il culmine era stato raggiunto qualche giorno prima, quando il fratello all'improvviso, l'aveva presa a bastonate mentre stava dormendo, massacrandole il viso di pugni e procurandole un taglio al braccio e al polso destro.