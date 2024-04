Milano, banda armata con divise delle forze dell'ordine: 12 arresti

Dodici persone, di età compresa tra i 40 e i 67 anni, sono state arrestate a Milano per detenzione di armi e munizionamento, detenzione e ricettazione di divise delle forze dell’ordine di provenienza illecita, detenzione di sostanze stupefacenti.

Le indagini della Squadra mobile, partite dopo una rapina in un laboratorio orafo a novembre 2021, hanno portato gli agenti ad individuare un appartamento utilizzato dal gruppo criminale per occultare armi, munizioni, uniformi delle forze dell’ordine e quant’altro necessario per portare al termine azioni criminose. Sempre presso lo stesso luogo è stato rinvenuto un kg circa di cocaina, suddiviso in buste, alcune divise ed un distintivo della guardia di finanza, nonché divise di corrieri espressi.